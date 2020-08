Pokalcoup: Düren trifft auf den FC Bayern

Fünftligist 1. FC Düren hat einen Pokalcoup gelandet und steht vor dem Spiel des Lebens. Nach seinem 1:0 (1:0)-Endspielerfolg im Bitburger-Pokal im Rahmen des Finaltags der Amateure gegen Regionalligist Alemannia Aachen trifft der Mittelrheinligist in der ersten DFB-Pokalrunde auf den FC Bayern München.

Damit geht für die Dürener ein Traum in Erfüllung. Jeder Amateurklub träumt wohl davon, einmal im Leben gegen den Rekordpokalsieger aus München anzutreten. Am 11. September (ab 20.45 Uhr, live auf Sport1) geht für den 1. FC Düren dieser Traum in Erfüllung. Für den Traditionsklub aus Aachen startet die neue Spielzeit hingegen mit einer herben Enttäuschung.

Der erst am Freitag verpflichtete Adis Omerbasic (20.) sorgte im Sportpark Nord in Bonn für die Entscheidung gegen den ehemaligen Europapokal-Teilnehmer.

Mannheim und Rostock dabei, Lübeck nicht

Die beiden Drittligisten Waldhof Mannheim und Hansa Rostock sind ebenfalls für den Pokal qualifiziert. Mannheim schlug den Fünftligisten FC Nöttingen 4:1 und trifft auf den SC Freiburg. Rostock ließ dem Torgelower FC Greif aus der 5. Liga beim 3:0 keine Chance. Hansa spielt nun gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Der 1. FC Kaiserslautern musste gegen den Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim ins Elfmeterschießen. Nach torlosen 90 Minuten und Verlängerung hatte der FCK die besseren Nerven und gewann 5:3. Der langjährige Bundesligist trifft auf Jahn Regensburg.

Drittliganeuling VfB Lübeck hat hingegen das Endspiel um den SHFV-Lotto-Pokal gegen den Fünftligisten SV Todesfelde 2:3 verloren. Für Todesfelde geht es gegen den VfL Osnabrück. In Berlin triumphierte die VSG Altglienicke gegen Viktoria Berlin mit 6:0 (1:0) und spielt nun gegen den 1. FC Köln. Der TSV Steinbach Haiger setzte sich in Hessen beim FSV Frankfurt 1:0 durch und darf gegen den SV Sandhausen ran. Der SV Elversberg hat den Saarland-Pokal nach einem 7:6 im Elfmeterschießen gegen den FC 08 Homburg gewonnen und spielt im Pokal gegen den FC St. Pauli.

[dfb/sid]