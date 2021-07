Pokalauslosung mit einer neutralen Kugel

Bei der Auslosung der erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der ARD-Sportschau am Sonntag (ab 18.30 Uhr, live in der ARD) wird es eine neutrale Kugel im Lostopf der Amateure geben. Ausgelost wird der Teilnehmer des Berliner Fußball-Verbandes (BFV). Derzeit gemeldet ist durch den BFV der Verein BFC Dynamo. Allerdings hat ein weiterer Verein aus dem Bereich des Berliner FV am 1. Juli 2021 Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC Dynamo durch den BFV eingelegt.

Die Revision richtet sich gegen eine Entscheidung des Verbandsgerichts des Berliner Fußball-Verbandes in dieser Angelegenheit. Im Hinblick auf dieses anhängige Verfahren wird kein konkreter Verein, sondern lediglich der Teilnehmer aus dem Bereich des Berliner Fußball-Verbandes gelost.