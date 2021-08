Pokalauslosung auf 29. August vorverlegt

Die Auslosung der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal wird auf den 29. August (ab 18.30 Uhr, live in der ARD-Sportschau) vorverlegt. Ursprünglich war die Auslosung für den 5. September vorgesehen. Die Begegnungen der zweiten Hauptrunde finden am 26. und 27. Oktober statt.

Bis zum neuen Termin stehen alle 32 Teilnehmer der zweiten Runde fest. Seit vergangenen Freitag haben sich 27 Klubs dafür qualifiziert. Heute stehen weitere vier Partien auf dem Programm, darunter auch das Traditionsduell zwischen Drittligist 1. FC Kaiserslautern und Bundesligist Borussia Mönchengladbach (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky). Die letzte Partie der ersten Runde wird am 25. August (ab 20.15 Uhr, live auf Sport1 und bei Sky) zwischen dem Bremer SV und Rekordsieger FC Bayern München ausgetragen. Die Begegnung musste aufgrund einer Quarantänemaßnahme fürs Bremer Team in Folge positiver Covid-19-Tests verlegt werden.

[dfb]