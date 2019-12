Pokalachtelfinale: Drei Spiele live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen für das DFB-Pokalachtelfinale vorgenommen - drei hochkarätige Bundesligaduelle sind live im Free-TV zu sehen. Zwei Begegnungen überträgt die ARD live: am Dienstag, 4. Februar (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund, am Mittwoch, 5. Februar (ab 20.45 Uhr), dann die Partie von Rekordpokalsieger FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Zudem zeigt Sport1 am Dienstag (ab 18.30 Uhr) das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt wie gewohnt alle acht Spiele live.

Am 4. Februar (ab 18.30 Uhr) gastiert Erstligist Fortuna Düsseldorf beim letzten im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Am 5. Februar (ab 18.30 Uhr) kommt es zum Duell zwischen Regionalligist SC Verl und Bundesligaaufsteiger 1. FC Union Berlin, am Abend (ab 20.45 Uhr) treffen Regionalligist 1. FC Saarbrücken und Zweitligist Karlsruher SC aufeinander.

Das Achtelfinale

Dienstag, 4. Februar 2020, ab 18.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Dienstag, 4. Februar 2020, ab 20.45 Uhr:

FC Schalke 04 - Hertha BSC

SV Werder Bremen - Borussia Dortmund

Mittwoch, 5. Februar 2020, ab 18.30 Uhr:

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

SC Verl - 1. FC Union Berlin

Mittwoch, 5. Februar 2020, ab 20.45 Uhr:

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim

[dfb]