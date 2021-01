Pokalachtelfinale: Drei Spiele im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen für das DFB-Pokalachtelfinale bekanntgegeben - drei Partien sind live im Free-TV zu sehen. Am Dienstag, 2. Februar (ab 20.45 Uhr), ist Zweitligist SC Paderborn zu Gast bei Borussia Dortmund, am Mittwoch, 3. Februar (ab 20.45 Uhr), steigt das Bundesligaduell VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Beide Begegnungen sind live in der ARD zu sehen. Zudem überträgt Sport1 am 3. Februar (ab 18.30 Uhr) das einzige weitere Achtelfinalduell zweier Bundesligisten zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt wie gewohnt alle acht Spiele live.

Eröffnet wird die Runde der besten 16 Teams mit einem packenden Westduell: Am 2. Februar (ab 18.30 Uhr) gastiert Bayer Leverkusen beim letzten im Wettbewerb verbliebenen Amateurverein Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga West. Zeitgleich empfängt Bayern-Bezwinger Holstein Kiel den Zweitligakonkurrenten SV Darmstadt 98.

Das Achtelfinale

Dienstag, 2. Februar 2021 (ab 18.30 Uhr):

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen

Dienstag, 2. Februar 2021 (ab 20.45 Uhr):

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07

Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth

Mittwoch, 3. Februar 2021 (ab 18.30 Uhr):

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

RB Leipzig - VfL Bochum

Mittwoch, 3. Februar 2021 (ab 20.45 Uhr):

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln

[dfb]