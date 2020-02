Pokal: Frankfurt vs. Leipzig live bei Sport1

Wer spielt wann gegen wen - und wo können Fans die Begegnungen im Fernsehen oder online sehen? Die TV-Tipps der Woche auf DFB.de. Dieses Mal mit dem Achtelfinale im DFB-Pokal, der 3. Liga, der Bundesliga und internationalen Spielen.

DIENSTAG:

DFB-Pokal: Zwei Spiele in der Konferenz (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (ab 18.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky)

Ligue 1: AS Monaco - SCO Angers (ab 20 Uhr, live bei DAZN)

DFB-Pokal: Zwei Spiele in der Konferenz (ab 20.45 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: Werder Bremen - Borussia Dortmund (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

DFB-Pokal: Schalke 04 - Hertha BSC (ab 20.45 Uhr, live bei Sky)

Ligue 1: FC Nantes - Paris St.-Germain (ab 21.05 Uhr, live bei DAZN)

MITTWOCH:

DFB-Pokal: Zwei Spiele in der Konferenz (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: SC Verl - 1. FC Union Berlin (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: Zwei Spiele in der Konferenz (ab 20.45 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC (ab 20.45 Uhr, live bei Sky)

DFB-Pokal: Bayern München - 1899 Hoffenheim (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

FREITAG:

2. Bundesliga: Die Konferenz (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

3. Liga: MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig (ab 19 Uhr, live bei Magenta Sport)

Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (ab 20.30 Uhr, live auf DAZN)

SAMSTAG:

2. Bundesliga: Die Konferenz (ab 13 Uhr, live bei Sky)

3. Liga: Alle Spiele live bei Magenta Sport (ab 14 Uhr)

3. Liga: 1. FC Magdeburg - SV Meppen (ab 14 Uhr, live bei Magenta Sport und im MDR)

3. Liga: Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching (ab 14 Uhr, live bei Magenta Sport und im NDR)

Bundesliga: Die Konferenz (ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (ab 18.30 Uhr, live bei Sky)

Ligue 1: SC Amiens - AS Monaco (ab 20 Uhr, live bei DAZN)

SONNTAG:

3. Liga: Würzburger Kickers - FC Ingolstadt (ab 13 Uhr, live bei Magenta Sport)

2. Bundesliga: Die Konferenz (ab 13.30 Uhr, live bei Sky)

3. Liga: Chemnitzer FC - Hallescher FC (ab 14 Uhr, live bei Magenta Sport)

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

La Liga: CA Osasuna - Real Madrid (ab 16 Uhr, live bei DAZN)

Premier League: Manchester City - West Ham United (ab 17.30 Uhr, live bei Sky)

Bundesliga: Bayern München - RB Leipzig (ab 18 Uhr, live bei Sky)

Ligue 1: Paris St.-Germain - Olympique Lyon (ab 21 Uhr, live bei DAZN)

La Liga: Real Betis - FC Barcelona (ab 21 Uhr, live bei DAZN)

