Pokal der Frauen und Männer: Weltmeister-Trainer losen Viertelfinale aus

Am Sonntag (ab 19.15 Uhr) werden live in der ARD-Sportschau sowohl die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal der Männer als auch im DFB-Pokal der Frauen ausgelost. An den Lostöpfen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stehen Christian Wück und Jens Nowotny bereit, die als Cheftrainer und Assistenzcoach vor Wochenfrist mit den U 17-Junioren Weltmeister wurden. Nowotny ist als Losfee im Einsatz, Wück fungiert als Ziehungsleiter. Moderatorin der Sportschau ist Esther Sedlacek.

Die Runde der letzten Acht wird bei den Männern am 30. und 31. Januar 2024 sowie 6. und 7. Februar 2024 ausgetragen, das große Finale findet in dieser Saison am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

Bei den Frauen steigen die Viertelfinalspiele vom 5. bis 7. März 2024, das Endspiel ist für den 9. Mai 2024 im Kölner RheinEnergieStadion terminiert.

[dfb]