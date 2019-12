Pokal-App: Video-Highlights zu allen Spielen

Morgen startet die 2. Runde der DFB-Pokalsaison 2019/2020. Wo kann man alle Höhepunkte der 16 Partien schauen? Die perfekte Lösung: die Video-Highlights in der DFB-Pokal-App.

Spätestens am Folgetag einer Partie erscheinen die Höhepunkte in der App. Tore, Großchancen, Platzverweise - in drei bis vier Minuten werden die wichtigen Szenen kompakt zusammengefasst. Zu finden sind die Videos im Menü unter dem Bereich "Aktuelles".

Weitere Funktionen der DFB-Pokal-App

Liveradio zu den Free-TV-Livespielen

Animierter Liveticker

Ergebnisdienst

Push-Benachrichtigungen zum Lieblingsteam

Aktuelle Meldungen

Voting "Man of the Match"

