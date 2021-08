Pohlheim/Grüningen nimmt nicht teil

Der FFC Pohlheim/FC 1950 Grüningen wird auf eigenen Wunsch nicht an der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd für die Saison 2021/2022 teilnehmen. Der dafür zuständige DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball (AFM) stimmte dem Anliegen in einer außerordentlichen Videositzung am Mittwoch zu und entließ den Verein aus seiner Teilnahmepflicht.

Der AFM legte in seiner Sitzung fest, dass auf Basis der in anderen DFB-Ligen geltenden Regelung, der FFC Pohlheim/FC 1950 Grüningen aus seiner Teilnahmepflicht an der B-Juniorinnen-Bundesliga der Spielzeit 2021/2022 entlassen wird. In Folge dessen gilt er als Absteiger der Saison 2020/2021, da die bestehende Zulassung vor dem ersten Spieltag der kommenden Saison zurückgegeben wurde.

Zwölf Mannschaften im Süden

Das Teilnehmerfeld der Südstaffel der B-Juniorinnen-Bundesliga setzt sich zur neuen Spielzeit dementsprechend aus nunmehr zwölf Mannschaften zusammen. Insgesamt steigen vier Teams aus der Südstaffel in die nächsttiefere Spielklasse ab.

Der Spielplan wurde entsprechend angepasst, die vorgesehenen Gegner des FFC Pohlheim/FC Grüningen sind an den betreffenden Wochenenden spielfrei. Die Saison der B-Juniorinnen Bundesliga, die sich aus den Staffeln West/Südwest, Nord/Nordost und Süd zusammensetzt, beginnt an diesem Samstag.

[as]