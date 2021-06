Podcast: Zweite Folge mit Lahm und Sasic

Auch wenn sie andere Spiele meinte, hat Celia Sasic' Zitat das Zeug zum Mutmacher für das zweite EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in München gegen Portugal. "Krasse Niederlagen hinterlassen etwas in einer Mannschaft, etwas, worauf man als Mannschaft aufbauen kann", sagt die zweimalige Europameisterin in Folge fünf von "Mehr als ein Spiel". Der Podcast der DFB-Stiftungen ist ab sofort abrufbar.

Celia Sasic, die 2015 als Europas Fußballerin des Jahres gewählt und ausgezeichnet wurde, und Weltmeisterkapitän Philipp Lahm sind erneut Gäste des immer populärer werdenden Podcasts der DFB-Stiftungen. Das Gespräch von Moderator Nils Straatmann mit Philipp Lahm und Celia Sasic wird in einer Doppelfolge veröffentlicht. Im zweiten Teil, der ab sofort auf Spotify und den DFB-Webseiten hinterlegt ist, geht es um die EURO 2024, um Nachhaltigkeit im Fußball und um den Sinn von Niederlagen.

Wie immer gilt: Reinhören lohnt sich. Mehr Infos gibt's auf den Webseiten www.dfb.de/stiftungen, www.dfb.de/podcast, www.phillip-lahm-stiftung.de.

[th]