Podcast "Mehr als ein Spiel" mit Marlene Assmann

2006 reiste Marlene Assmann mit ihrem Fußballteam in den Iran. Ohne Visa, aber mit einem Traum: das erste Spiel einer ausländischen Mannschaft gegen das iranische Frauennationalteam seit der islamischen Revolution 1979 auszutragen. Der Film dazu, "Football under Cover", ist preisgekrönt. Heute, 15 Jahre später, ist aus dem damaligen Freundschaftsspiel ein globales Netzwerk von fußballspielenden Frauen, ein Festival, ein internationales Turnier geworden: "Discover Football". Auch dieses Jahr findet das Festival wieder statt, vom 5. bis 8. August in Berlin. Teams aus der ganzen Welt reisen an, um gemeinsam Fußball zu spielen. Vor allem aber: um sich zu vernetzen, zu stärken und gemeinsam Wege gegen die Diskriminierung von Frauen zu finden.

Nils Straatmann und Düzen Tekkal sprechen mit Marlene über die Widerstände der lokalen Behörden, die Angst vor dem Gefängnis - aber auch über den Mut und die Power der Frauen vor Ort und den Freiheitsdrang im Iran. Johanna erzählt, wie "Discover Football" Jahr für Jahr gewachsen ist, über die Bedeutung und Wege zum Empowerment, und warum der Fußball politischer ist, als er selbst glaubt. Dabei wird deutlich, dass auch im vermeintlichen Vorzeigeland Deutschland noch viele Widerstände zu überwinden sind.

Eine Podcast-Folge über geschlechtergerechten Fußball, Gender-Gap, den Anteil von Frauen in Klubs und Verbänden und Vertical Leadership. Vor allem aber über die Wichtigkeit von Vorbildern und die globale Kraft des Fußballs, die Gesellschaft zu verändern. Und darüber, wieviel Freude, Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung er ausstrahlen kann. Reinhören lohnt sich!

[th]