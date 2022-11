Podcast "Mehr als ein Spiel": Katar Talks

Man kommt am Thema im Moment nicht vorbei – und das ist gut so: die Winter-WM in Katar. Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich auf das kleine Land im Osten der Arabischen Halbinsel, schaut auf den Sport, den Glamour, aber auch auf die Regierung und die Menschenrechte. Es gibt massive Kritik bis hin zu Boykott-Aufrufen – aber auch verschiedene Expert*innen, die das Bemühen der katarischen Regierung und Bevölkerung, einen Wandel im Land voranzutreiben, bei aller Kritik ernst nehmen und positiv einordnen. Auch im Kulturstadion der DFB-Kulturstiftung auf der Buchmesse Frankfurt, wo die neue Folge des Podcasts der DFB-Stiftungen "Mehr als ein Spiel" live aufgezeichnet wurde.

Sylvia Schenk war langjährige, erfolgreiche Leichtathletin, unter anderem bei den Olympischen Spielen 1972, zudem heute und damals eine starke und wichtige Kämpferin für Menschenrechte im Sport und in der Welt. Willi Lemke war nach seiner Arbeit als Manager bei Werder Bremen acht Jahre lang UN-Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung. Hochkarätige Gäste also, um gemeinsam mit Moderator Nils Straatmann über den Status quo und die Entwicklungen in Katar zu sprechen.

Intensive Diskussion im Podcast

Denn eine der Hauptfragen im Zuge der WM in Katar ist die zur Lage der Menschenrechte. Hat sich die Situation im Emirat seit der Vergabe der WM und dem massiven Lautwerden der internationalen Kritik tatsächlich verändert? Und damit eng verbunden: Sind Menschenrechte vielleicht doch verhandelbar? Können wir Entwicklungen anerkennen, auch wenn sie noch nicht den Standards entsprechen, die wir uns wünschen und die in der UN-Menschenrechtskonvention festgehalten sind? Aber auch: Wie umfassend und wie nachhaltig sind die angestoßenen Entwicklungen?

Es sind vielschichtige Fragen, Argumente und Gegenargumente, bei denen eine Stunde "Mehr als ein Spiel" kaum ausreicht, um sie abzubilden – umso intensiver wurde in dieser diskutiert. Denn fest steht: Die WM findet statt. Die Welt schaut hin. Es liegt an der Fußballgemeinschaft, den Sport und die Sportler zu würdigen, aber auch daran zu arbeiten, dass er seine politische und gesellschaftliche Kraft entfalten kann. Durch Kritik, Kommunikation und Wandel.

Der Podcast "Mehr als ein Spiel" widmet sich den sozialen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Themen des Fußballs. Die Abschlussveranstaltung der Reihe "Katar Talks" findet am 16. November (ab 19 Uhr) in München statt.

