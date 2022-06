Podcast "Mehr als ein Spiel": EM-Fieber im Blindenfußball

Deutscher Meister mit dem FC St. Pauli. Mehr als 30 Tore in einer Saison. Die deutsche Offensivhoffnung. Jonathan Tönsing ist der Shootingstar der vergangenen Blindenfußball-Bundesligasaison. Wobei ihm das nicht ganz gerecht wird, denn mit 22 Jahren ist der Hamburger bereits ein alter Hase auf dem Platz. Und einer, der ganz wichtig werden kann für Deutschland bei der am Freitag beginnenden Blindenfußball-EM im italienischen Pescara.

Moderator Nils Straatmann trifft in der aktuellen Folge des Podcasts der DFB-Stiftungen Topstürmer Jonathan Tönsing und Bundestrainer Martin Mania über den Dächern von Berlin. Mania gibt Einblicke in die intensiven Vorbereitungen auf die EM, spricht über intensive Taktik-Talks mit Tina Theune, er erklärt, wie sich Deutschland für die paralympischen Spiele qualifizieren will - und was dem deutschen Blindenfußball vielleicht noch zur Weltspitze fehlt. Und Tönsing? Der verrät, wie er mit den Ohren sehen kann. Was seine Erfolgsfaktoren auf dem Platz sind und wie sehr der Blindenfußball Sehende und Blinde miteinander verbindet.

Weitere Infos zum Blindenfußball gibt es auf www.blindenfussball.de. Bei der EM trifft Deutschland auf diese Gegner. Videoberichterstattung und Livestream zur Blindenfußball-Europameisterschaft auf dem YouTube-Kanal der International Blind Sports Federation (IBSA).

[dfb]