Playoffs zur EURO 2020 ausgelost

Vier Plätze sind bei der Endrunde der paneuropäischen EURO 2020 noch zu vergeben und werden über die Playoffs der UEFA Nations League ausgespielt. Heute wurden die acht Halbfinals der Ligen A bis D in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon ausgelost. Alle Playoffspiele werden in nur einer Partie entschieden. Die Halbfinals werden am 26. März 2020, die Finals am 31. März 2020 ausgetragen.

In Liga A trifft Island auf Rumänien sowie Bulgarien auf Ungarn. Im Finale hätte der Sieger des Duells zwischen Bulgarien und Ungarn Heimrecht. In Liga B hat Bosnien-Herzegowina Nordirland zu Gast, die Slowakei empfängt die Republik Irland. Der Gewinner der Partie Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland spielt das Finale vor heimischem Publikum.

Sieben Gegner für Deutschland möglich

Schottland gegen Israel und Norwegen gegen Serbien heißen die Semifinals der Liga C. Dort hätte der Sieger des Vergleichs Norwegen gegen Serbien Heimrecht im Finale. Und schließlich messen sich in Liga D Georgien und Belarus sowie Nordmazedonien und Kosovo, wobei der Gewinner aus Georgien gegen Belarus im Endspiel zuhause antreten darf.

Deutschland könnte in der EM-Vorrunde auf jeden Gewinner der Liga A - außer EM-Mitgastgeber Rumänien - oder auf den Sieger der Liga D treffen. Die Rumänen würden im Falle ihrer Qualifikation Gruppe C mit Heimspielen in Bukarest zugeordnet. Dann würde der Sieger der Liga D in die deutsche Gruppe rücken.