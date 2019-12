In Bukarest bei der Auslosung der EURO 2020 in Topf eins: die Nationalmannschaft

Playoffs und Auslosung: FAQ zur EURO 2020

Die EM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger abgeschlossen. Jetzt gilt der Fokus der paneuropäischen EM-Endrunde 2020 und der Gruppenauslosung heute Vorabend (ab 18 Uhr, live auf Sky Sport News HD, ARD ONE und im Stream auf uefa.com). DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wer ist qualifiziert?

20 Mannschaften sind bereits für die EM im kommenden Jahr qualifiziert, als letztes Team aus diesem Kreis buchte Wales durch ein 2:0 gegen Ungarn auf direktem Weg einen Platz. Vier weitere Plätze werden in den Playoffs Ende März 2020 ausgespielt. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Ticket gelöst, auch Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich sind dabei. Außerdem haben sich folgende Teams qualifiziert: Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Türkei, Finnland, Schweden, Österreich, Kroatien, Schweiz, Dänemark, die Niederlande und Wales.

Wie funktioniert die Auslosung der EM-Gruppen?

Am 30. November (ab 18 Uhr, live auf Sky Sport News HD, ARD ONE und im Stream auf uefa.com) werden in Bukarest die sechs Vierergruppen ausgelost. Es gibt vier Lostöpfe, die auf Grundlage der jeweiligen Leistungen in der EM-Qualifikation gebildet werden. Deutschland ist in Topf 1 und darf seine drei Vorrundenspiele wie alle anderen qualifizierten Gastgeber zu Hause austragen. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw auf jeden Fall in Gruppe F (München/Budapest) gesetzt wird. Die drei weiteren freien Plätze in der Gruppe werden definitiv nicht an andere Gastgeber gehen. Das bedeutet also: Schon vor der Auslosung stehen einige Paarungen fest.

Wer befindet sich in welchem Lostopf?

Als erfolgreichste Teams der EM-Qualifikation haben es neben Deutschland auch England, Belgien, Italien, Spanien und die Ukraine in Lostopf eins geschafft. Nur in Lostopf zwei finden sich Weltmeister Frankreich und Vizeweltmeister Kroatien wieder. Komplettiert wird Topf zwei durch die Niederlande, Polen, die Schweiz und Russland. Nur in Topf drei ist Europameister Portugal dabei. Hinzu kommen die Türkei, Österreich, Dänemark, Schweden und Tschechien. Lostopf vier umfasst EM-Debütant Finnland, Wales sowie vier Teams, die in den Playoffs im März 2020 die letzten Tickets buchen.

Welche deutschen Gruppengegner sind möglich?

Aus Topf 2 könnten der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister Frankreich, Polen, die Schweiz oder Kroatien, aus Topf 3 Europameister Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien zugelost werden. Aus Topf 4 kommt ein Playoffsieger dazu: Möglich ist jeder Gewinner der Liga A - außer EM-Mitgastgeber Rumänien - oder der Sieger der Liga D. Die Rumänen würden im Falle ihrer Qualifikation Gruppe C mit Heimspielen in Bukarest zugeordnet. Dann würde der Sieger der Liga D in die deutsche Gruppe rücken. Die möglichen Gegner aus diesem Topf heißen demnach Island, Ungarn, Bulgarien aus der Liga A oder Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo aus der Liga D.

Wie funktionieren die Playoffs?

16 Mannschaften haben sich durch den Sieg in ihren Nations-League-Gruppen (4xA, 4xB, 4xC, 4xD) einen Playoff-Platz gesichert. Von diesen Teams haben sich aber auch einige über die EM-Qualifikation ihr Ticket erspielt und müssen somit nicht mehr den "Umweg" über die Playoffs gehen. In diesem Fall rückt das nächstbeste Team aus der jeweiligen Nations-League-Gruppe nach. Als Beispiel: In der Gruppe B1 der Nations League hatte die Ukraine vor Tschechien und der Slowakei triumphiert. Da die Ukraine und Tschechien bereits direkt qualifiziert sind, "erbt" die Slowakei den Playoff-Platz.

Wie geht es weiter?

Die 16 Mannschaften aus der Nations League wurden bei der Playoff-Auslosung in vier Vierergruppen eingeteilt. Dort werden Halbfinals und Finale ausgespielt - der Sieger hat dann endlich ein EURO-Ticket ergattert. In den Halbfinals hat das Team Heimrecht, das in der Nations League besser platziert war. Der Finalort wurde per Los ermittelt. In Liga A trifft Island auf Rumänien sowie Bulgarien auf Ungarn. Im Finale hätte der Sieger des Duells zwischen Bulgarien und Ungarn Heimrecht. In Liga B hat Bosnien-Herzegowina Nordirland zu Gast, die Slowakei empfängt die Republik Irland. Der Gewinner der Partie Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland spielt das Finale vor heimischem Publikum. Schottland gegen Israel und Norwegen gegen Serbien heißen die Semifinals der Liga C. Dort hätte der Sieger des Vergleichs Norwegen gegen Serbien Heimrecht im Finale. Und schließlich messen sich in Liga D Georgien und Belarus sowie Nordmazedonien und Kosovo, wobei der Gewinner aus Georgien gegen Belarus im Endspiel zuhause antreten darf.

Was gibt es sonst zu beachten?

Weil die Playoffs erst im März 2020 (Halbfinals am 26., Finals am 31. März) gespielt werden, sind vier "Blanko-Lose" der jeweiligen Playoff-Pfade A, B, C und D in der Qualifikation dabei. Sollte ein Gastgeber über die Playoffs sein Ticket lösen, wird er automatisch seiner jeweiligen Gruppe zugeteilt.

[sid]