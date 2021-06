Playoff-Hinspiel: Last-Minute-Tor lässt Havelse jubeln

Der TSV Havelse hat sich im Kampf um den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga eine günstige Ausgangsposition verschafft. Der Vertreter der Regionalliga Nord gewann das Playoff-Hinspiel beim Regionalliga Bayern-Meister 1. FC Schweinfurt 05 dank eines Last-Minute-Treffers 1:0 (0:0).

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit traf TSV-Kapitän Tobias Fölster (90.+5) mit einem Freistoß aus mehr als 25 Metern Entfernung. Die Entscheidung über den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse fällt allerdings erst im Rückspiel am nächsten Samstag, 19. Juni (ab 13 Uhr, live im BR und bei MagentaSport), in Garbsen.

Schweinfurt muss im Rückspiel gewinnen

Vor 1000 Zuschauern, darunter auch DFB-Interimspräsident und BFV-Präsident Rainer Koch, hatte der TSV Havelse über weite Strecken der Partie die Mehrzahl an Möglichkeiten, konnte Schweinfurts Schlussmann Luis Zwick jedoch zunächst nicht überwinden. Die Gastgeber ließen lange Zeit die zuletzt oft gezeigte Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Erst in der Schlussphase erhöhten die "Schnüdel" den Druck, blieben aber ohne zählbaren Erfolg. Ausgerechnet ein kapitaler Fehler von Zwick ermöglichte Havelse dann den entscheidenden Treffer.

Gespielt wird im Europokalmodus, also mit Auswärtstor-Regelung. Das heißt: Im Rückspiel vor eigenem Publikum würde dem TSV Havelse jeder Sieg und auch schon jedes Unentschieden reichen, um den Aufstieg in die 3. Liga bereits während der regulären Spielzeit perfekt zu machen. Der 1. FC Schweinfurt 05 muss in Garbsen unbedingt gewinnen und nach Möglichkeit zumindest zwei Treffer erzielen. Nur bei einem 1:0 für Schweinfurt ginge es in die Verlängerung und - wenn dort kein weiterer Treffer fallen sollte - ins Elfmeterschießen.

