"Players Pathway": Karriere nach der Karriere

Das Projekt "Players Pathway" geht in die zweite Runde. Das Programm richtet sich speziell an aktive Spieler*innen, aber auch Fußballer*innen, die gerade ihre Karriere beendet haben. Im Fokus des Projekts steht die vorzeitige Berufsorientierung für eine mögliche Karriere nach der Karriere. Wichtige Bestandteile des "Players Pathway" sind dabei der Erwerb einer Trainer B+ Lizenz sowie der Einblick in die Management-Tätigkeiten im Profifußball.

Das Programm wurde im Oktober 2021 von der DFB-Akademie ins Leben gerufen. Beim Pilotlehrgang waren u.a. Nationalspieler Ilkay Gündogan sowie die 2014er- Weltmeister Sami Khedira und Christoph Kramer dabei. Das Besondere: Die Unterrichtszeiten der Ausbildung sind an die Verfügbarkeiten der aktiven Spieler*innen angepasst, Präsenzphasen finden in der Länderspielpause statt. Dies schmälert die Inhalte und den Umfang der Ausbildung jedoch nicht. Rund acht Monate mit 230 Lerninhalten müssen die Teilnehmer*innen absolvieren, bevor sie die B+ Lizenz erwerben können.

Block I des Lehrgangs und somit die erste Präsenzphase nach der Vorphase fand unter der Leitung der DFB-Ausbilder Dennis Weiland und Markus Reiter in dieser Woche vom 19. bis 21. September auf dem NLZ-Gelände von Eintracht Frankfurt statt. Die Spieler setzten sich mit der Rolle des Trainers auseinander und lernten unter anderem, welche Kriterien ein gutes Training auszeichnen. Zudem gab es praxisbezogene Übungen, in denen die zukünftigen B+ Trainer die U 14- und U 15-Junioren von Eintracht Frankfurt coachten.

Die Teilnehmer des zweiten Lehrgangs sind Bashkim Ajdini, Sandrino Braun- Schumacher, Timothy Chandler, Dennis Diekmeier, Dominick Drexler, Sören Gonther, Jens Grahl, Marco Höger, Immanuel Höhn, Julian Korb, Steffen Puttkammer, Norman Theuerkauf und Sebastian Rode.

[sy]