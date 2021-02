Platz unbespielbar: Partie zwischen Lübeck und 1860 abgesagt

Die Partie der 3. Liga zwischen dem VfB Lübeck und dem TSV 1860 München kann am Samstag nicht ausgetragen werden. Die Platzkommission des DFB kam bei ihrer Begehung am heutigen Donnerstag zu dem Ergebnis, dass der Rasen im Stadion an der Lohmühle unbespielbar ist und dies auch am Wochenende noch sein wird.

Das Spielfeld ist gefroren, für die kommenden Tage sind weiterhin durchgehend Minustemperaturen in Lübeck angesagt. Die spielleitende Stelle des DFB hat daraufhin die Partie des 23. Spieltags offiziell abgesagt. Beide Klubs wurden darüber vorab informiert. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der VfB Lübeck verfügt aktuell in seinem Stadion über keine Rasenheizung, hat jedoch eine entsprechende Ausnahmegenehmigung des DFB für die laufende Saison. Laut DFB-Statut 3. Liga können Aufsteiger von der grundsätzlichen Verpflichtung für Drittligisten, eine Rasenheizung zu haben, für das erste Jahr entbunden werden, sofern dafür ein Antrag gestellt wurde. Dies ist beim VfB Lübeck der Fall.

