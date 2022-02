Platz unbespielbar: Freitagsspiel zwischen Verl und Zwickau abgesagt

Die Spielleitung des DFB hat das für Freitag geplante Spiel des SC Verl gegen den FSV Zwickau abgesagt. Der Platz im Stadion in Lotte, wo der SCV seine Heimspiele in der 3. Liga in dieser Saison austrägt, ist aktuell unbespielbar. Zu dieser Bewertung kam die Platzkommission des DFB bei ihrer Besichtigung am heutigen Mittwochabend.

Bis Freitag werden weiterhin teilweise starke Regenfälle erwartet, zudem ist in der Region eine Unwetterwarnung ausgegeben worden. Vor diesem Hintergrund hat sich die DFB-Spielleitung in Abstimmung mit allen Beteiligten zu einer frühzeitigen Absage entschieden. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.