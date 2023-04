Platz unbespielbar: Essen gegen Leverkusen abgesagt

Weitere Absage am 17. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Die für heute (ab 16 Uhr) angesetzte Partie zwischen der SGS Essen und Bayer Leverkusen ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzt worden. Der Platz im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist nach heutiger Beurteilung durch die Sportplatzkommission unbespielbar, nachdem es zuletzt anhaltende Regenfälle gab und gestern an gleicher Stelle die Drittligabegegnung zwischen Rot-Weiss Essen und dem SC Freiburg II ausgetragen wurde.

Bereits am Samstag musste die Bundesligapartie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim aufgrund von starken Regenfällen abgesetzt werden.

[dfb]