Platner: "Genau dafür spielen wir Fußball"

Nach einem Regenerations- und einem freien Tag ist die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft am gestrigen Dienstagnachmittag in die Vorbereitung auf das Achtelfinale der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft eingestiegen. Am Donnerstag spielen die U 20-Frauen ab 23.30 Uhr deutscher Zeit (live und kostenlos auf FIFA+) gegen Argentinien um den Einzug ins WM-Viertelfinale. Im DFB.de-Interview spricht U 20-Nationalspielerin Paulina Platner unter anderem über ihre Vorfreude auf das Achtelfinale und ihr bisheriges Highlight bei der Weltmeisterschaft.

DFB.de: Paulina, nur noch zwei Tage bis zum Achtelfinale. Steigt langsam die Vorfreude auf euer erstes K.o.-Spiel?

Paulina Platner: Ja, natürlich. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause. Dadurch sind wir aus unserem Drei-Tages-Rhythmus rausgekommen und haben jetzt noch größere Lust, wieder zu spielen. Dazu kommt natürlich, dass es das Achtelfinale – ein K.o.-Spiel – ist. Und das macht es ganz besonders, weil es um alles geht und auch alles passieren kann.

DFB.de: Ist auch ein bisschen Nervosität dabei, wenn du an das Spiel denkst?

Platner: Ja, ich denke schon. Es ist jetzt ein ganz anderer Druck da, weil wir gewinnen müssen, um im Turnier zu bleiben. Aber ich sehe die Nervosität eigentlich eher positiv. Es geht jetzt so richtig los. Genau für solche Spiele spielen wir Fußball.

DFB.de: Auf welchen Gegner müsst ihr euch einstellen?

Platner: Wir haben bisher noch nie gegen Argentinien gespielt. Aber die Spielhighlights haben schon gezeigt, dass sie aus der zweiten Reihe gefährlich sein können. Dazu erwarten wir ein kampfbetontes Spiel, das auf jeden Fall auch spannend wird. Aber ganz egal, wer uns gegenübersteht, wir müssen immer zu 100 Prozent unsere Leistung abrufen, denn generell darf man bei einer WM keinen Gegner unterschätzen.

DFB.de: Du bist mit einer Verletzung nach Kolumbien gereist. Was war das für ein Gefühl, und wie geht es dir jetzt?

Platner: Es war natürlich nicht schön zu wissen, dass ich nicht direkt dabei sein und dem Team helfen kann. Aber ich war trotzdem voller Vorfreude und wusste auch, dass mich die Verletzung nicht allzu lange stoppen wird. Jetzt geht es mir wieder gut, und es macht einfach Spaß, mit dem Team im Training und im Spiel wieder auf dem Platz zu stehen.

DFB.de: Wie gut haben euch die fußballfreien Tage am Sonntag und Montag getan?

Platner: Da wir vier Tage zwischen den Spielen hatten, konnten wir die Zeit nutzen, auch mal abzuschalten. Natürlich haben wir uns vor allem von der anstrengenden Gruppenphase erholt, was uns auch mal ganz gutgetan hat. Geholfen hat dabei auch ein kolumbianischer Tanzkurs, der die Stimmung noch mal aufgelockert und allen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Wir haben auch einen Ausflug gemacht, was wichtig war, um mal aus dem Hotel rauszukommen. Gestern im Training hat man gemerkt, wie alle richtig Spaß am Fußball hatten. Wir können es jetzt nicht mehr abwarten, dass es endlich mit der K.o.-Runde losgeht.

DFB.de: Was war dein bisheriges Highlight bei der WM?

Platner: Das größte Highlight kommt hoffentlich noch. Aber generell ist die Zeit mit dem Team – auch neben dem Platz, zum Beispiel im Hotel – richtig schön, weil man da noch mal merkt, wie gut wir alle harmonieren. Da weiß ich schon jetzt, dass mir das lange in Erinnerung bleiben wird – das macht das Turnier für mich aus.