PK mit Kompetenzteam um Hannes Wolf

Knapp sechs Wochen sind seit dem Amtsantritt von Hannes Wolf als DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung vergangen. Was in dieser Zeit schon vom elfköpfigen Kompetenzteam umgesetzt wurde, wo die Trainer*innen für Fortbildungen zu Gast waren und was Wolf meint, wenn er von Videos mit Hermann Gerland, Peter Hermann oder Sandro Wagner spricht - all das ist Thema der Pressekonferenz zum Kinder- und Nachwuchsfußball am Mittwoch (ab 11 Uhr, live auf YouTube).

Im Mittelpunkt steht zudem die beste Trainingseinheit. Sie ist der Kern der Trainingsphilosophie Deutschland. Ziel des Kompetenzteams ist es, das Nachwuchstraining in ganz Deutschland entlang dieser Idee so zu verändern, dass alle Kinder und Jugendlichen auf eine möglichst hohe Nettospielzeit pro Woche kommen. Wolf nennt drei Schlagworte, die jedes Training prägen sollten: Freude, Intensität und Wiederholung. Was es damit genau auf sich hat, erklären die Trainer am Mittwoch am DFB-Campus.

[jf]