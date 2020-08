PK mit Keller, Curtius, Bierhoff, Löw und Meyer live auf DFB-TV

Auch die Auswahlteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kehren auf den Rasen zurück. Zum Auftakt in die neue Saison sprechen DFB-Präsident Fritz Keller, DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius, DFB-Direktor Oliver Bierhoff, und Prof. Dr. Tim Meyer, Sportmediziner der Nationalmannschaft, heute (ab 16 Uhr) bei einer digitalen Pressekonferenz über den Restart und das dazugehörige Hygienekonzept.

Bundestrainer Joachim Löw gibt dann auch den Kader für die Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft am 3. September (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart gegen Spanien und am 6. September (ab 20.45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz bekannt und erläutert Medien und Fans seine Auswahl. Die PK wird heute (ab 16 Uhr) live auf DFB-TV gestreamt.