Pitch of the year: Der Rasen im Dreisamstadion war der beste der letzten Saison

Pitch of the Year: SC Freiburg II für bestes Spielfeld ausgezeichnet

Besondere Ehre für den SC Freiburg II: Die Breisgauer sind vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit dem Pitch of the Year-Award ausgezeichnet worden. Bedeutet: Die Spielfläche im Dreisamstadion war die beste der vergangenen Saison in der 3. Liga.

Der SCF hat damit die Nachfolge des FC Ingolstadt angetreten, der den Award 2021 erhalten hatte. Jürgen Faltenbacher, Spielleiter der 3. Liga, überreichte die Trophäe am Samstag im Rahmen des Heimspiels der Freiburger gegen den FC Viktoria Köln an Greenkeeper Florian Haeber und Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule und des Nachwuchsleistungszentrums.

Steiert sagt: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung der herausragenden Arbeit unseres gesamten Greenkeeper-Teams. Das Dreisamstadion ist nicht nur die Spielstätte der U 23, sondern auch Heimat der SC Freiburg Frauen. Umso mehr freuen wir uns darüber, unseren beiden Teams diese optimalen Bedingungen bieten zu können."

Drei-Säulen-Konzept zur Verbesserung der Spielflächen

Zustand und Beschaffenheit der Spielfelder gehören zu den Grundvoraussetzungen für attraktiven Fußball und sagen einiges über die Qualität einer Liga aus. Zur Förderung dieser Entwicklung hat der DFB neben dem Pitch of the Year-Award ein Drei-Säulen-Konzept zur Aufrechterhaltung und weiteren Verbesserung der Spielflächen eingeführt.

Die erste Säule richtet sich direkt an die Klubs. Sie müssen ein Handlungskonzept für witterungsbedingte Ereignisse erstellen und einreichen. Als Grundlage und Hilfestellung hierfür dient ein Muster-Handlungskonzept, das den Klubs zur Verfügung gestellt wird. Die zweite Säule umfasst in Zusammenarbeit mit der DFL Treffen und Schulungen der Greenkeeper aus den deutschen Profiligen. Hier nehmen auch die Drittligisten teil.

Maßgeblich für die Auszeichnung Pitch of the Year ist die dritte Säule, das sogenannte "Greenkeeping-Tool". Hierbei werden die Rasenflächen nach jedem Spiel von den Teammanager*innen der Klubs und den eingesetzten Schiedsrichter*innen in einem Punktesystem von eins bis zehn bewertet.

Die Punkteskala

9/10 Punkte: exzellent

7/8: gut

5/6: durchschnittlich

3/4: schlecht

1/2: sehr schlecht

Aus den jeweiligen Einzelbewertungen ergibt sich eine Gesamttabelle des Pitch of the Year für die 3. Liga.

[jb]