Pitch of the Year: Leverkusen hat erneut den besten Rasen

Zum vierten Mal in Folge erhält Bayer 04 Leverkusen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Pitch of the Year-Award. Bedeutet: Die Auszeichnung für den besten Rasen der vergangenen Saison der Frauen-Bundesliga erhält erneut das Ulrich-Haberland-Stadion. Die Trophäe wurde am heutigen Samstag im Rahmen des Heimspiels der Bayer 04-Frauen gegen den 1. FC Nürnberg von Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, an Greenkeeping-Leiter Georg Schmitz und Linda Schöttler, Frauenfußball-Managerin von Bayer Leverkusen, übergeben.

Hartmann sagt: "Die Arbeit des Greenkeeping-Teams rund um Georg Schmitz äußert sich in einem herausragenden Punktedurchschnitt von 9,09 für die Rasenqualität im Ulrich-Haberland-Stadion. Herzlichen Glückwunsch an Bayer 04 Leverkusen und das gesamte Greenkeeper-Team, sie haben erneut einen tollen Job gemacht. Wir hoffen, dass die Vereine sich weiter für eine hervorragende Spielfeldqualität einsetzen und diese besondere Auszeichnung als Ansporn nehmen, um Leverkusen im nächsten Jahr vielleicht schlagen zu können und gleichzeitig flächendeckend die Voraussetzungen für eine hohe sportliche Qualität und möglichst wenige Verletzungen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga weiter verbessert werden."

Konzept zur Verbesserung der Spielflächen

Zustand und Beschaffenheit der Spielfelder gehören zu den Grundvoraussetzungen für attraktiven Fußball und sagen einiges über die Qualität einer Liga aus. Daher können Teammanager*innen der Heim- und Gastvereine sowie die jeweilige Schiedsrichterin nach jedem Spiel über das "Greenkeeping-Tool" die Rasenqualität mittels eines zehnstufigen Punktesystems bewerten:

9/10 Punkte: exzellent

7/8: gut

5/6: durchschnittlich

3/4: schlecht

1/2: sehr schlecht

Doppelsieg für Bayer 04 Leverkusen

Aus den jeweiligen Einzelbewertungen ergibt sich eine Gesamttabelle des Pitch of the Year für die Frauen-Bundesliga. Mit einem Punktedurchschnitt von 9,09 nach elf Heimspielen setzte sich Bayer 04 Leverkusen mit der Rasenqualität des Ulrich-Haberland-Stadions gegen den SV Werder Bremen (9,03) und den 1, FC Köln (8,39) durch.

Auch in der Männer-Bundesliga erhielt Bayer 04 den Pitch of the Year-Award für seine Spielfläche in der BayArena - die Auszeichnung geht dort bereits zum zweiten Jahr in Folge nach Leverkusen. Für das 14-köpfige Team rund um Greenkeeping-Leiter Schmitz für ihre herausragende Leistung ein Doppelsieg.

