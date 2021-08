Pitch of the Year: FC Ingolstadt hat den besten Rasen

Auch wenn sich der FC Ingolstadt im Relegationskrimi gegen den VfL Osnabrück den Aufstieg in die 2. Bundesliga sicherte, geht der erste Titel der Saison in der 3. Liga an die "Schanzer". Die Oberbayern wurden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Rahmen des DFB-Pokalheimspiels gegen den FC Erzgebirge Aue mit dem Pitch of the Year-Award für das beste Spielfeld der abgelaufenen Saison in der 3. Liga ausgezeichnet.

Am Montagabend nahmen FCI-Geschäftsführer Manuel Sternisa sowie Henry Lipp, ehemaliger Abteilungsleiter Greenkeeping, und der neue Abteilungsleiter Greenkeeping Matthias Gerneth bei der Erstrundenpartie gegen Aue die Trophäe entgegen. "Eine solche Auszeichnung ist für uns ein sehr schöner Erfolg und ein tolles Zeichen für die herausragende Arbeit unseres gesamten Greenkeeper-Teams", so Sternisa. "Dahingehend bedanken wir uns herzlich bei unserem engen Partner, der Audi Events und Services GmbH, als verantwortlichem Vermieter unseres Stadions sowie ganz besonders bei dem langjährigen Abteilungsleiter Henry Lipp, der mittlerweile in Matthias Gerneth einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Der stets optimale Rasen war sicher einer der Mosaiksteine für unsere großartige Heimbilanz in der 3. Liga - und damit auch für unseren Aufstieg."

Damit bleibt die Trophäe nach ihrer erstmaligen Verleihung im vergangenen auch in diesem Jahr in Bayern. Der FC Ingolstadt folgt auf den Premierensieger SpVgg Unterhaching. Den schon länger bestehenden Pitch of the Year-Award der DFL für die Spielfelder der Bundesliga und 2. Bundesliga räumten 2021 der VfL Wolfsburg und Holstein Kiel ab.

Drei-Säulen-Konzept für Verbesserung der Qualität

Zustand und Beschaffenheit der Spielfelder gehören zu den Grundvoraussetzungen für attraktiven Fußball und sagen einiges über die Qualität einer Liga aus. Die 3. Liga setzt hier ihre seit Jahren aufsteigende Tendenz fort. Zur Förderung dieser Entwicklung hat der DFB neben dem Pitch of the Year-Award ein Drei-Säulen-Konzept zur Aufrechterhaltung und weiteren Verbesserung eingeführt.

Die erste Säule richtet sich direkt an die Klubs. Sie müssen ein Handlungskonzept für witterungsbedingte Ereignisse erstellen und einreichen. Als Grundlage und Hilfestellung hierfür dient ein Muster-Handlungskonzept, das den Klubs zur Verfügung gestellt wird. Die zweite Säule umfasst in Zusammenarbeit mit der DFL Treffen und Schulungen der Greenkeeper aus den deutschen Profiligen. Hier nahmen nun im bereits zweiten Jahr in Folge auch die Drittligisten teil.

Die dritte Säule, das sogenannte "Greenkeeping-Tool", ist maßgeblich für die Auszeichnung Pitch of the Year. Hierbei werden die Rasenflächen nach jedem Spiel von den Teammanager*innen der Klubs und den eingesetzten Schiedsrichter*innen in einem Punktesystem von eins bis zehn bewertet.

Die Punkteskala

9/10 Punkte: exzellent

7/8: gut

5/6: durchschnittlich

3/4: schlecht

1/2: sehr schlecht

Aus den jeweiligen Einzelbewertungen der Teammanager*innen und Schiedsrichter*innen ergibt sich eine Gesamttabelle des Pitch of the Year für die 3. Liga.

[ma]