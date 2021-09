Zweite Auszeichnung in Folge: Bayer Leverkusen erhält den Pitch of the Year-Award

"Pitch of the Year": Bayer Leverkusen zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist zum zweiten Mal der Pitch of the Year vergeben worden. Die Auszeichnung für den besten Rasen in der Saison 2020/2021 erhielt wie im Vorjahr Bayer 04 Leverkusen. Die Trophäe wurde am heutigen Sonntag im Rahmen des Heimspiels gegen die SGS Essen von Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb, Ligen & Wettbewerbe, an Greenkeeper Georg Schmitz und sein Team übergeben.

Zum Erfolg eines Teams gehören nicht nur talentierte Spielerinnen, Fans und Trainer*innen, sondern auch ein gepflegter Rasen, der ein wichtiges Qualitätsmerkmal im Spielbetrieb der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist. Um die Qualität auch in den weiteren Spielzeiten zu sichern, wurde vom DFB ein Konzept entwickelt.

Über ein Greenkeeping-Tool können Teammanager*innen der Heim- und Gastvereine sowie die jeweilige Schiedsrichterin nach jedem Spiel die Rasenqualität mittels eines zehnstufigen Punktesystems von 1-2 (sehr schlecht) bis 9-10 (exzellent) bewerten. Bedingungen, wie die Witterung und die Jahreszeit, werden bei der Bewertung berücksichtigt. Am Saisonende ergibt sich aus den Einzelbewertungen eine Gesamttabelle für den Pitch of the Year.

"Einen herausragenden Job gemacht"

Nach elf Heimspielen wies Bayer 04 Leverkusen einen Punktedurchschnitt von 9,58 auf und erhielt für die Rasenqualität des Ulrich-Haberland-Stadions und des Leistungszentrum Kurtekotten die Auszeichnung "exzellent". Leverkusen setzte sich gegen den FC Bayern München (8,40) und den SV Werder Bremen (8,03) durch.

"Auch in diesem Jahr haben Bayer 04 Leverkusen und deren Greenkeeper einen herausragenden Job gemacht. Herzlichen Glückwunsch zur wiederholten Auszeichnung Pitch of the Year. Eine ausgezeichnete Rasenqualität ist nicht nur die Basis für professionellen Spitzenfussball, sie trägt auch zur Prävention von Verletzungen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bei", sagt DFB-Abteilungsleiter Manuel Hartmann. "Wir hoffen, dass die Vereine sich weiter für eine hervorragende Spielfeldqualität einsetzen und diese besondere Auszeichnung als Ansporn untereinander nehmen."

[dfb]