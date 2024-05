Pin-Spende in Nürnberg an United Kiltrunners e.V.

Beim Ukraine-Länderspiel am 3. Juni in Nürnberg gibt es wie gewohnt den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben. Die Erlöse gehen nach Rücksprache mit unserem Fan Club-Betreuer Sebastian Kress an "United Kiltrunners e.V.". Die Pins wird es im Fan Club-Zelt am Max-Morlock-Stadion geben, das am Spieltag von Stadionöffnung bis Anpfiff besucht werden kann.

Die United Kiltrunners e.V. haben es sich zur Aufgabe gemacht, den sozialen Zusammenhalt aller Generationen, egal ob arm oder reich, zu festigen. Ihr Herz schlägt besonders für Senioren und Gehbehinderte. Sie verfügen über acht vereinseigene E-Rikschas sowie ein Golf-Cart mit acht Sitzplätzen. Mit den Rikschas werden Senioren direkt von ihrer Wohnstätte abgeholt und ihnen kostenlose Fahrten durch die Fürther Wiesengrund- und Stadtparkgebiete angeboten.

Zudem unterstützt der Verein auch überregional. Neben der Förderung und Unterhaltung von Kinderpatenschaften in vielen Ländern besteht auch eine Kooperation mit "Green Forest Fund e.V.", ein Verein, der regionale Aufforstungsprogramme zum Kampf gegen den Klimawandel organisiert.