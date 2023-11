Pin-Spende in Berlin für Laughing Hearts e.V.

Am 18. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) tritt unsere Nationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei an. Mit Öffnung des Fan Club-Zelts haben Zuschauer wieder die Möglichkeit, die begehrten Spieltag-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück zu erwerben. Wie gewohnt werden die Erlöse einer gemeinnützigen Organisation im Spielort zugutekommen. Dieses Mal geht die Spende an die Organisation "Laughing Hearts e.V.".

Laughing Hearts engagiert sich seit 2009 für benachteiligte Kinder und setzt alles daran, Kindern das Gefühl zu geben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Egal ob bei Nachhilfeunterricht, Freizeitaktivitäten oder eine Mitgliedschaft bei einem Sportverein. Die Organisation betreut Kinder in allen Lebensbereichen. Derzeit unterstützt Laughing Hearts 22 Heime in Berlin sowie Umgebung und erreichen dadurch etwa 2500 Kinder und Jugendliche.