Pin-Spende für Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V.

Beim WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gegen Liechtenstein am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gibt es am Stadion wieder den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro zu erwerben. Die Pins werden ab 18 Uhr im Fan Club-Zelt erhältlich sein, welches hinter der Nordkurve der Volkswagen-Arena stehen wird. Die Erlöse kommen auch bei diesem Spiel wieder einer gemeinnützigen Organisation zugute. Nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuerin Petra Biallowons fiel die Wahl diesmal auf den Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V..

Seit über 25 Jahren begleitet die Organisation Sterbende und ihre Angehörigen bis zum Tod, um ihnen ein möglichst schmerzfreies und würdevolles Lebensende zu ermöglichen. Dabei versucht der Verein allen Betroffenen "ein Zuhause" zu bieten, sie in der Zeit des Abschieds und der Trauer individuell zu unterstützen und den Sterbenden letzte Wünsche zu erfüllen.

[jh]