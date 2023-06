Pin-Spende für Kindernothilfe e.V.

Am 12. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) tritt unsere Nationalmannschaft beim 1000. Länderspiel in der DFB-Geschichte in Bremen gegen die Ukraine an. Mit Öffnung des Fan Club-Zelts um 15 Uhr vor der Nordseite des Weserstadions haben Fans wieder die Möglichkeit, die begehrten Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück zu erwerben. Wie gewohnt werden die Erlöse einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen. Dieses Mal geht die Spende nach Rücksprache mit unserem Fan Club-Betreuer Thomas Vorberger an den "Kindernothilfe e.V.".

Die Kindernothilfe engagiert sich seit über 64 Jahren für Kinder in schwierigen Lebenssituationen und setzt alles daran, Kindern zu ihren elementaren Rechten zu verhelfen und ihnen eine Starthilfe ins Leben zu geben. So ermöglicht der gemeinnützige Verein den Zugang zu Bildung, schafft faire Alltagsbedingungen und organisiert Hilfe zur Selbsthilfe. Zusammen mit lokalen Partnern vor Ort wurden schon mehr als 5000 Projekte durchgeführt und damit über sieben Millionen Kinder und Jugendliche erreicht. Die Kindernothilfe ist derzeit in 33 Ländern weltweit tätig.