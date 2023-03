Pin-Spende für Kinderhilfe Herzenssache

Am 25. März tritt unser DFB-Team im ersten Länderspiel des Jahres in Mainz gegen Peru an. Mit Öffnung des Fan-Club-Zelts um 17:30 Uhr haben Fans die Möglichkeit, die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück zu erwerben. Das Zelt steht vor dem Eingang West der Mewa-Arena.

Wie gewohnt werden die Erlöse wieder einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen. Dieses Mal geht die Spende nach Rücksprache mit unserem Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews an die Kinderhilfe Herzenssache e.V.

Der Verein Herzenssache wurde vom SWR, SR und der Sparda-Bank mit der Vision gegründet, jedem Kind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Chance zu geben, glücklich aufzuwachsen. Um das zu erreichen, unterstützt Herzenssache e.V. Kinderhilfsprojekte im Südwesten Deutschlands. Der Verein setzt sich unter anderem für Kinder ein, die in Armut, schwerkrank oder in Missbrauch aufwachsen.