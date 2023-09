Pin-Spende für Hilfsorganisationen

Bei unseren Länderspielen am 9. September in Wolfsburg und 12. September in Dortmund gibt es im Fan-Club-Zelt wie gewohnt den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben. In Wolfsburg steht das Zelt vor der Nordkurve der Volkswagen-Arena und ist von 17.45 Uhr bis Anpfiff für Mitglieder geöffnet. In Dortmund ist es auf einem der Tartan-Sportfelder des "Leichtathletikzentrums-Dortmund" zu finden, ganz in der Nähe des Signal-Iduna-Parks. Dort ist das Zelt von 18 Uhr bis Anpfiff für Mitglieder geöffnet. Die Erlöse der Pins gehen nach Rücksprache mit unseren Fan-Club-Betreuer*innen Petra Biallowons und Daniel Rohde in Wolfsburg an die "Hospizarbeit der Region Wolfsburg", in Dortmund an den "Kinderlachen e.V.".

Die "Hospizarbeit der Region Wolfsburg" hat ihr eigenes Hospizhaus in einer ruhigen Lage der Stadt. Die Organisation spezialisiert sich insbesondere auf das Begleiten unheilbar kranker und sterbender Menschen bis zum Tod. Darüber hinaus wird trauernden Kindern und Erwachsenen dort ein Zufluchtsort geboten.

Der Verein "Kinderlachen" bietet gemeinnützige Unterstützung für bedürftige Kinder in ganz Deutschland an. Dabei werden insbesondere materielle Güter zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise Möbel oder medizinische Geräte. Ebenfalls organisiert der Verein Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für die Kinder.