Pin-Spende für "Herzenswünsche e.V."

Bei unserem Länderspiel am 9. April in Aachen gibt es wie gewohnt den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben. Die Erlöse gehen an den gemeinnützigen Verein "Herzenswünsche e.V." Die Pins wird es am Fan-Club-Bus geben, der auf dem Vorplatz des Aachener Tivoli an der Krefelder Straße stehen wird. Von Stadionöffnung bis Anpfiff können uns unsere Mitglieder am Fan-Club-Bus besuchen und sich eine Deutschlandfahne abholen.

"Herzenswünsche e.V." ist ein bundesweit tätiger Verein, der schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt. Rund 60 ehrenamtliche und vier hauptamtliche Mitarbeiterinnen stehen dabei in engem Kontakt zu den Eltern, Ärzten, Therapeuten und natürlich den betroffenen Kindern selbst, um ihren Herzenswunsch wahr werden zu lassen und ihnen damit neuen Mut, Kraft und Freude zu schenken.

