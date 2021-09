Pin-Spende für Hanseatic Help e.V.

Beim WM-Qualifikationsspiel in Hamburg gegen Rumänien am 8. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gibt es am Stadion wieder den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro zu erwerben. Die Pins werden ab 18 Uhr am Fan Club-Bus erhältlich sein, der am Denkmal von Uwe Seelers Fuß steht. Die Erlöse kommen auch bei diesem Spiel wieder einer gemeinnützigen Organisation zugute. Nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Florian Jordan fiel die Wahl diesmal auf den Verein Hanseatic Help e.V..

Unter dem Motto #EINFACHMACHEN unterstützt die Organisation seit 2015 bedürftige Menschen, wohltätige Vereine, Organisationen und Initiativen in Hamburg und der Welt. Dabei versucht der Verein, diverse Hilfeleistungen zu realisieren: egal ob Kleiderspenden, der Umbau von Schiffscontainern in Wohnraum oder die Bereitstellung von Hygieneartikeln. Hanseatic Help versteht sich dabei als Anlaufstelle für andere gemeinnützige Organisationen und Hilfspersonen, die kostenlos Sachspenden beim Verein bestellen können.