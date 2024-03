Pin-Spende für Gemeinsam leben Frankfurt e.V

Bei unserem Länderspiel am 26. März in Frankfurt gibt es wie gewohnt den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben. Die Erlöse gehen nach Rücksprache mit unseren Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews an "Gemeinsam leben Frankfurt e.V." Die Pins wird es wieder im Fan-Club-Zelt geben, das vor der Nordkurve des Deutsche-Bank-Park steht. Von Stadionöffnung bis Anpfiff können Mitglieder unser Fan-Club-Zelt besuchen.

"Gemeinsam leben Frankfurt e.V." ist ein gemeinnütziger Verein, der von engagierten Eltern und Pädagog*innen gegründet wurde. Ziel des Vereins ist es die Inklusion, also die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung, in Frankfurt voranzutreiben und zu verwirklichen. Der Schwerpunkt liegt bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

[hw]