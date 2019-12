Pin-Spende für Frankfurter Kinderkrebs-Hilfe

Auch beim Länderspiel in Frankfurt gegen Nordirland am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL und im Fan-Club-Radio) kommen die Einnahmen aus dem Spieltag-Pin-Verkauf wieder einer gemeinnützigen Organisation zu Gute. In der Mainmetropole werden die Erlöse an den Verein "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V." gespendet. Gemeinsam mit Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews fiel die Wahl auf den 1983 gegründeten Verein.

Die Organisation wurde von Eltern gegründet, deren krebskranke Kinder an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Frankfurt behandelt wurden. Ziel ist es, die Bedingungen für junge Patienten und deren Familien im stationären und ambulanten Bereich der Kinderkrebsklinik zu verbessern. Der Verein bietet Unterstützung und Begleitung für erkrankte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie für deren Geschwister, Eltern und sonstigen Angehörigen.

Die Spieltag-Pins werden am Dienstag ab 18.45 Uhr im Fan-Club-Zelt für eine Spende ab einem Euro erhältlich sein. Ein ehrenamtlicher Helfer des Vereins wird im Zelt mit Infomaterial vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.