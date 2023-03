Pin-Spende für FAIR.STÄRKEN e.V. in Köln

Beim Länderspiel in Köln gegen Belgien am 28. März gibt es wie gewohnt den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben. Die Pins werden im Fan-Club-Zelt erhältlich sein, das an der Nordseite des RheinEnergieStadions positioniert ist und um 17.30 Uhr öffnet. Die Erlöse kommen nach Rücksprache mit Fan-Club-Betreuer Tom Roeder dem Kölner Verein FAIR.STÄRKEN zugute.

Der gemeinnützige Verein kümmert sich um Kinder und Jugendliche aus Köln, die Hilfe benötigen. Dabei liegen die Schwerpunkte auf Sozialkompetenztrainings, Gewaltprävention und Gruppenangeboten. Die Vision des Vereins ist ein buntes und inklusives Köln, in dem alle Kinder mit den gleichen Chancen aufwachsen, ihre Kinderrechte kennen und anwenden können. An Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, sind sie aktiv beteiligt.