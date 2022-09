Auch in Leipzig wieder am Fan-Club-Zelt erhältlich: Die beliebten Spieltags-Pins

Pin-Spende für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung

Im letzten Heimspiel des Jahres tritt unser DFB-Team in Leipzig gegen Ungarn an. Bevor am 23. September um 20.45 Uhr der Ball rollt, wird es am Fan-Club-Zelt wieder die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück geben. Nachdem bei den vorherigen Nations-League-Heimspielen in München und Mönchengladbach bereits über 2.000 Euro für gemeinnützige Organisationen gesammelt wurden, gehen die Erlöse in Leipzig an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung.

Die Stiftung unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 2002 die medizinische Forschung gegen Krebs bei Kindern und Jugendlichen an Einrichtungen in Mitteldeutschland. Mit ihren Projektmitteln forschen Mediziner*innen an den Universitätskinderkliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an neuen Diagnose- und Therapieverfahren.

Neben dem Erwerben der Spieltags-Pins kann die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung natürlich auch mit einer direkten Spende an folgendes Konto unterstützt werden:

Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung

IBAN: DE65 8602 0086 0359 5050 00

BIC: HYVEDEMM495

[jh]