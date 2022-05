Pin-Spende für das Projekt Omnibus in München

Am 7. Juni trifft unser DFB-Team in der Münchner Allianz Arena auf England. Mit Öffnung des Fan-Club-Zelts können Fans wieder die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro erwerben. Auch bei der Nations-League-Partie werden die Erlöse wieder einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen. Nachdem bereits bei den EM-Spielen im Sommer 2021 für das Projekt Omnibus gesammelt wurde, gehen die Spenden auch diesmal an die Münchner Stiftung.

Das Projekt Omnibus bietet Lebensraum und Hilfe für die Familien schwerkranker Kinder. Eltern, deren Kinder ambulant oder stationär in einer Münchner Kinderklinik behandelt werden, können für die Dauer der Behandlung kostenlos im Haus der Stiftung leben. Dort finden sie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie betroffene Familien zum Austausch.

