Pin-Spende für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen

Am 7. Oktober treten unsere DFB-Frauen im letzten Heimspiel des Jahres gegen Frankreich an. Damit kommt es im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion zur Neuauflage des EM-Halbfinales von Milton Keynes. Vor der Partie wird es am Fan-Club-Bus erstmals bei einem Heimspiel unserer Frauen-Nationalmannschaft Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro geben. Die Erlöse kommen dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e.V. zugute.

Der Verein gibt Kindern ein neues Zuhause, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können. Bis zu sechs Kinder leben mit Kinderdorfeltern und manchmal auch deren leiblichen Kindern zusammen in einem Haus des Kinderdorfes und gestalten miteinander den Alltag in familiärer Gemeinschaft.

Pin-Premiere bei der EM in England

Nachdem sich die Spieltags-Pins bei den Partien der Männer-Nationalmannschaft schon länger großer Beliebtheit erfreuen, feierten sie während der EM im Sommer bei den DFB-Frauen ihre Premiere. Auch dort fanden die Pins reißenden Absatz, weshalb es sie nun bei jedem Heimspiel unserer Vizeeuropameisterinnen geben wird. Mit dem Verteilen der Anstecker werden Spenden für gemeinnützige Organisationen oder Vereine gesammelt.

Neben dem Erwerben der Spieltags-Pins kann das Albert-Schweitzer-Kinderdorf natürlich auch mit einer direkten Spende an folgendes Konto unterstützt werden:

Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e. V. IBAN: DE09 8502 0500 0003 5825 02 BIC: BFSWDE33DRE

[rd]