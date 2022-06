Pin-Spende für Caritasverband Region Mönchengladbach

Beim Länderspiel in Mönchengladbach gegen Italien am 14. Juni gibt es wie gewohnt den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro zu erwerben. Die Pins werden ab 17.30 Uhr im Fan-Club-Zelt erhältlich sein, das an der Nordseite des Borussia-Parks positioniert ist. Die Erlöse kommen nach Rücksprache mit Fan-Club-Betreuer Tom Roeder dem Caritasverband Region Mönchengladbach zugute.

Der Wohlfahrtsverband kümmert sich um Menschen, die Hilfe benötigen. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Unterstützung von Heranwachsenden mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten sowie auf der Pflege von kranken und älteren Menschen. Darüber hinaus berät und vermittelt der Caritasverband ehrenamtlich Engagierte und betreut geflüchtete Menschen.