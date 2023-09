Pin-Spende: Fast 2000 Euro für den guten Zweck

Bei den Heimspielen unserer Nationalmannschaft in Wolfsburg gegen Japan und in Dortmund gegen Frankreich wurden durch den Verkauf der Spieltag-Pins knapp 2000 Euro (890 Euro in Wolfsburg, 1013 Euro in Dortmund) für den guten Zweck eingenommen. Die Erlöse gehen nach Rücksprache mit unseren Fan-Club-Betreuer*innen Petra Biallowons und Daniel Rohde in Wolfsburg an die "Hospizarbeit der Region Wolfsburg" und in Dortmund an den "Kinderlachen e.V.".

Die "Hospizarbeit der Region Wolfsburg" spezialisiert sich auf das Begleiten unheilbar kranker und sterbender Menschen bis zum Tod. Darüber hinaus wird trauernden Kindern und Erwachsenen dort ein Zufluchtsort geboten. Der Verein "Kinderlachen" bietet gemeinnützige Unterstützung für bedürftige Kinder in ganz Deutschland an. Dabei werden insbesondere materielle Güter zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise Möbel oder medizinische Geräte.