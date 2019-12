Pin-Spende beim Belarus-Spiel

Die Erlöse für die Spieltag-Pins beim Belarus-Länderspiel am 16. November (ab 20.45 Uhr, live im Fan Club-Radio und auf RTL) in Mönchengladbach werden an die ortsansässige Tafel gespendet. Die Wahl fiel nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Tom Roeder auf die gemeinnützige Organisation im Mönchengladbacher Nordpark. Wie seit diesem Jahr üblich kommt das Geld für die beliebten Souvenirs damit einer lokalen Einrichtung zu Gute.

Die Mönchengladbacher Tafel setzt es sich zum Ziel, bedürftigen Menschen zu helfen. Dafür sammelt der eingetragene Verein nicht mehr benötigte, aber noch verwertbare Lebensmittel. Die gespendeten Produkte und Waren werden kostenlos und mit geringstmöglichem Verwaltungsaufwand an Menschen mit kleinem Haushalts- oder Familieneinkommen verteilt.

Die Spieltag-Pins werden im Fan Club-Zelt am 16. November ab 17.45 Uhr für eine Spende ab einem Euro erhältlich sein. Ein ehrenamtlicher Helfer der Tafel wird im Zelt mit Infomaterial vor Ort sein und für Fragen rund um die Aktivitäten der Mönchengladbacher Tafel zur Verfügung stehen.