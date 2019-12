Pin-Spende beim Argentinien-Spiel an Kinderlachen e.V.

Die Erlöse für die Spieltag-Pins beim Argentinien-Länderspiel am 9. Oktober (ab 20.45 Uhr, live auf RTL) in Dortmund werden an den gemeinnützigen Verein Kinderlachen e.V. in Dortmund gespendet. Wie seit diesem Jahr üblich kommt das Geld für die beliebten Souvenirs damit einer lokalen Einrichtung zu Gute. Die Wahl fiel nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Daniel Rohde auf das 2000 gegründete Hilfsprojekt.

Kinderlachen e.V. macht sich für Bedürfnisse und Anliegen von kranken und hilfsbedürftigen Kindern stark. Im Mittelpunkt des Engagements stehen Begriffe wie "Chancengleichheit", "kindliche Entwicklung" und "gesellschaftliche Teilhabe". Unter dem Motto "unterstützen mit dem, was am dringendsten gebraucht wird" übergibt das Kinderlachen-Team verschiedene Sachspenden an Kinder, Familien und Institutionen. Dazu zählen Möbel, Materialien für Schule und Freizeit, medizinische Geräte, Betten und vieles mehr.

Die Spieltag-Pins werden im Fan Club-Zelt am 9. Oktober ab 17.45 Uhr für eine Spende ab einem Euro erhältlich sein. Ein ehrenamtlicher Helfer des Vereins wird im Zelt mit Infomaterial vor Ort sein und für sämtliche Fragen rundum Kinderlachen e.V. zur Verfügung stehen.

[jh]