Pin-Spende an Ukrainehilfe

Beim Griechenland-Länderspiel am 7. Juni in Mönchengladbach können sich Fan-Club-Mitglieder wieder den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück sichern. Die Erlöse gehen nach Rücksprache mit unserem Fan-Club-Betreuer Tom Roeder an die Ukrainehilfe in Köln. Die Pins wird es im Fan-Club-Zelt am Borussia-Park geben, das am Spieltag von voraussichtlich 18 Uhr bis Anpfiff besucht werden kann.

Die Ukrainehilfe in Köln bietet direkte und unmittelbare Unterstützung für die Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden. Jede Spende kommt ohne Umwege direkt bei den Bedürftigen an. Das Engagement umfasst unter anderem die Bereitstellung von Lebensmitteln und medizinischer Versorgung. Dabei wird auf eine pragmatische Umsetzung durch ehrenamtliche Helfer sowohl in Köln als auch vor Ort in der Ukraine Wert gelegt. Durch die Ukrainehilfe Köln konnten bereits über 119 Tonnen Hilfsgüter erfolgreich zu den betroffenen Menschen gebracht werden.

[jh]