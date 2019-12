Pin-Spende: 700 Euro für Kinderlachen

Beim Länderspiel in Dortmund gegen Argentinien hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder für den guten Zweck gesammelt. Durch den Verkauf von Spieltag-Pins ist eine Summe von 551,60 Euro zusammengekommen. Der Fan Club rundet den Betrag auf 700 Euro auf und spendet ihn an den gemeinnützigen Verein Kinderlachen e.V. in Dortmund.

Damit kommen die Erlöse der Spieltag-Pins wieder einer lokalen Einrichtung im Spielort zu Gute. Marc Peine, Hauptgeschäftsführer von Kinderlachen e.V., sagt: „Wir freuen uns sehr über die Spendeneinnahmen und sind sehr dankbar über die Spendenaktion des Fan Club. Es war für uns etwas Besonderes, im Rahmen der deutschen Nationalmannschaft auftreten zu dürfen. Der Erlös wird für eine unserer sportbezogenen Aktionen eingesetzt, wie zum Beispiel die Aktion ‚Jedem Kind seinen eigenen Verein‘.“

Kinderlachen e.V. macht sich für Bedürfnisse und Anliegen von kranken und hilfsbedürftigen Kindern stark. Unter dem Motto "Unterstützen mit dem, was am dringendsten gebraucht wird" übergibt das Kinderlachen-Team verschiedene Sachspenden an Kinder, Familien und Institutionen.

Auch beim Heimspiel in Mönchengladbach gegen Belarus am 16. November (ab 20:45 Uhr live im Fan Club-Radio und auf RTL) wird der Erlös der beliebten Spieltags-Andenken wieder gespendet. Zusammen mit Fan Club-Betreuer Tom Roeder wird eine passende Einrichtung ausgewählt. Der Fan Club Nationalmannschaft bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten der Sammelaktion.

[jh]