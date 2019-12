Pin-Spende: 1000 Euro für den guten Zweck

Beim letzten Länderspiel des Jahres wurde im Fan Club-Zelt in Frankfurt wieder für den guten Zweck gesammelt. Durch den Verkauf der beliebten Spieltags-Pins ist eine Summe von 769,94 Euro zusammengekommen. Der Fan Club Nationalmannschaft rundet den Betrag auf 1000 Euro auf und spendet ihn an den "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V.". Damit kommen die Erlöse – wie seit diesem Jahr üblich – einer lokalen Einrichtung im Spielort zu Gute.

Gisela Dingert, Büroinnenleitung des Vereins, sagt: "Eine unglaublich schöne Aktion! Wir vom Verein 'Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V.' freuen uns sehr über die Spende. Es ist toll zu sehen, wie sich Menschen aus den verschiedensten Branchen für den guten Zweck engagieren. Das einige unserer Betroffenen ebenfalls zu dem Spiel konnten, war für die Jugendlichen ein absolutes Highlight. Wir sagen von ganzem Herzen Danke!"

2019 insgesamt 4301,27 Euro gesammelt

Das Ziel von "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V." ist es, die Bedingungen für junge Patienten und deren Familien im stationären und ambulanten Bereich der Kinderkrebsklinik zu verbessern. Der Verein bietet Unterstützung und Begleitung für erkrankte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie für deren Geschwister, Eltern und sonstigen Angehörigen.

Im Kalenderjahr 2019 wurden in sechs Heimspielen insgesamt 4301,27 Euro gesammelt. Mit den Zuschüssen des Fan Club Nationalmannschaft kam so ein Betrag von 5200 Euro zusammen. Auch im nächsten Jahr sollen die Erlöse für die Spieltag-Pins bei Heimspielen wieder an gemeinnützige Einrichtungen im Spielort gespendet werden.