Pin-Hattrick der abgesagten Länderspiele bestellen

Sammelfreunde aufgepasst – ab sofort könnt Ihr Euch die Spieltag-Pins der bisher abgesagten Länderspiele 2020 sichern. Heute hätte eigentlich unser Auswärtsspiel in Basel gegen die Schweiz stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Spiel jedoch, wie schon die Partien in Spanien und gegen Italien, abgesagt werden. Da die beliebten Spieltag-Pins der drei Begegnungen bereits produziert wurden, haben Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft jetzt die Möglichkeit, sich die begehrten Sammlerstücke kostenlos nach Hause liefern zu lassen.

Und so kommt Ihr an die Pins: Sendet uns bis zum 7. Juni eine E-Mail an fanclub-service@mein-dfb.de und nennt uns Euren Namen, Eure Mitgliedsnummer sowie die gewünschte Anschrift, an die das Paket geliefert werden soll. Die Pins sind in einer limitierten Auflage von 500 Stück und ausschließlich im Dreierpack (Madrid, Nürnberg & Basel) erhältlich. Jedes Mitglied darf nur ein Paket bestellen, es gilt "first come – first served".

Spende wünschenswert

Bei unseren Heimspielen sind die Pins für einen Spendenbeitrag ab einem Euro erhältlich. Die Einnahmen hat der Fan Club anschließend einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr euch im Zuge der Pin-Bestellung für eine Spende an den Förderverein der Wohnungslosenhilfe entscheidet, den auch unser DFB-Team mit Corona-Hilfen unterstützt hat.

Gespendet werden kann an folgendes Konto:

Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE70 3506 0190 1567 5810 19

BIC: GENODED1DKD

Verwendungszweck: Wir für euch

Alle weiteren Infos über den Förderverein der Wohnungslosenhilfe erhaltet ihr hier.

