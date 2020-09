Pin-Doppelpack zur Nations League bestellen

Bei den Nations-League-Spielen gegen Spanien und in der Schweiz musste leider auf Zuschauer verzichtet werden. Entsprechend konnten auch nicht die beliebten Spieltag-Pins an Fans vor Ort ausgegeben werden. Das möchte der Fan Club Nationalmannschaft jetzt auf digitalem Weg nachholen.

Und so kommt ihr an den Pin-Doppelpack der Nations-League Spiele in Stuttgart und Basel: Loggt euch mit euren Fan Club-Daten ein, folgt diesem Link zum Formular und gebt dort euren Namen, die gewünschte Lieferadresse sowie eure Mitgliedsnummer an. Aber beeilt euch, die Pins sind auf 1000 Stück limitiert. Jedes Mitglied erhält einen Doppelpack – first come, first served!

Im Fan Club-Zelt sind die Pins ab einem Spendenbetrag von einem Euro zu erhalten, der einer sozialen Einrichtung in der Nähe des Heimspielorts zugutekommt. Auch über den digitalen Weg möchten wir wieder für den guten Zweck sammeln. Nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuerin Stefanie Schaub fiel die Wahl auf das Hospiz Leonberg e.V.. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch für eine Spende entscheidet.

Gespendet werden kann an die folgenden Konten:

Kreissparkasse Böblingen

IBAN: DE54 6035 0130 0008 6961 00

SWIFT: BBKRDE6BXXX

Verwendungszweck: Pin-Doppelpack